34-летний футболист дисквалифицирован на 2 матча РПЛ условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
— Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что-то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью. Получается, что какой-то начинающий журналист в неустановленном месте для работы может преследовать человека, когда тот идет с семьей, задавать ему провокационные вопросы, – приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".
16 августа в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем рассматривался инцидент между футболистом "Локомотива" Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом "РБ Спорт", произошедший на парковке "РЖД Арены" после окончания встречи 4-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Крыльями Советов". Игра завершилась вничью - 1:1.
Корреспондент задал 34-летнему форварду "красно-зеленых" вопрос, связанный с его предполагаемой результативностью в новом сезоне. Дзюба счел его провокационным и сначала отказался отвечать, а затем пригрозил "засунуть телефон в одно место" представителю СМИ. По итогам заседания глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о том, что нападающему вынесена двухматчевая дисквалификация условно. Кроме того, Дзюбе придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за свое поведение. Глава комитета отдельно отметил, что футболист не принес свои извинения журналисту издания.
Агент Дзюбы: решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно
Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, прокомментировал наказание со стороны КДК РФС в отношении своего клиента за инцидент с журналистом.
Фото: ФК "Локомотив"