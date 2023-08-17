– Соперники равные, но фаворитом я считаю "Спартак". Почему? "Зенит" потерял Малкома, Кузяева и пока никак не восстановит игру. У питерцев немного нарушены связи в атаке, есть проблемы. Но и у "Спартака" с обороной не все в порядке. Оборона сильнее у "Зенита", нападение – у "Спартака". По игре меня не впечатляет ни та, ни другая команда, – цитирует Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
В центральном матче пятого тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" 20 августа на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" примет бессменного чемпиона последних 5 сезонов "Зенит" из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск. По итогам четырех сыгранных туров РПЛ команда Гильермо Абаскаля идет на четвертой строчке и опережает "сине-бело-голубых" на 2 очка.
В предыдущих встречах чемпионата страны "Спартак" потерпел поражение в Екатеринбурге от "Урала" (2:3), а "Зенит" на своем поле нанес поражение "Факелу" со счетом 2:0. Авторами забитых голов в составе хозяев стали Иван Сергеев и Густаво Мантуан.
Гладилин: считаю "Спартак" фаворитом в матче с "Зенитом", но и у "красно-белых" с обороной не все в порядке
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"