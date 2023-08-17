Как сообщает источник, "Краснодар" решил отказался от подписания игрока "Лудогорца" Кирила Десподова. "Быки" более месяца вели переговоры о трансфере нападающего. Однако российский клуб решил прекратить диалог с болгарской команды, заблокировав его переход.
26-летний Десподов является футболистом "Лудогорца" с лета 2021 года. Действующий контракт между форвардом и болгарской командой рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кирила в 4,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Краснодар" отказался от подписания нападающего "Лудогорца" Десподова
Болгарский нападающий "Лудогорца" Кирил Десподов в текущее трансферное окно не станет игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Лудогорец"