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"СЭ": "Краснодар" отказался от подписания нападающего "Лудогорца" Десподова

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Болгарский нападающий "Лудогорца" Кирил Десподов в текущее трансферное окно не станет игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Лудогорец"
Как сообщает источник, "Краснодар" решил отказался от подписания игрока "Лудогорца" Кирила Десподова. "Быки" более месяца вели переговоры о трансфере нападающего. Однако российский клуб решил прекратить диалог с болгарской команды, заблокировав его переход.

26-летний Десподов является футболистом "Лудогорца" с лета 2021 года. Действующий контракт между форвардом и болгарской командой рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кирила в 4,5 млн евро.

Источник: "СЭ"


Краснодар Лудогорец Российские трансферы
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