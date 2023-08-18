– Кандидатура Ромащенко привлекла знаниями, тем, что мы прежде работали вместе и тем, что верим в него. Он опытный тренер, много лет работал в разных ведущих командах. Мы вели переговоры только с Ромащенко. Зачем комментировать слухи про тех тренеров, которые писали в интернете?
15 августа 2023 года грозненский "Ахмат" объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. Сразу после этого события в СМИ стали появляться слухи о различных наставниках, которые могут сменить Ташуева в чеченском клубе. Сегодня грозненцы официально представили своего нового рулевого. Им оказался Мирослав Ромащенко. Стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: Sport24
Гендиректор "Ахмата": мы вели переговоры только с Ромащенко
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о назначении Мирослава Ромащенко на пост рулевого чеченской команды.
Фото: ФК "Ахмат"