- "Ростов" пока не блещет стабильностью, но, учитывая все его проблемы с составом, выглядит он довольно неплохо, и разгром "Рубина" в четвертом туре говорит о моральном подъеме команды. У "Сочи" же три поражения подряд, в том числе и от показавшего неудачный старт сезона "Ахмата", и от того же "Рубина" южане недалеко ушли в таблице. То есть "Ростову" победа в этом противостоянии вполне по силам - главное, сыграть хладнокровно, как они умеют, – сказал Тихонов Metaratings.ru.
"Сочи" и "Ростов" встретятся между собой на стадионе "Фишт" в рамках 5 тура Российской премьер-лиги, игра состоится 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Желто-синие в 4 сыгранных матчах набрали 7 очков, в последней игре подопечные Валерия Карпина крупно обыграли "Рубин" (3:0) и занимают восьмое место в турнирной таблице. "Барсы" с 3 очками в 4 матчах опустились на 13 место после победы "Рубина" над "Крыльями Советов" (2:1) в стартовом матче 5 тура чемпионата России.
"Ростов" не может победить "Сочи" в течение 7 последних очных встреч подряд - на протяжении этой серии черноморский клуб одержал 6 побед и 1 раз команды сыграли вничью.
Тихонов: "Ростову" вполне по силам победа в противостоянии с "Сочи"
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов дал прогноз на предстоящий матч 5 тура РПЛ "Сочи" - "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"