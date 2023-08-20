— Вы перед сезоном говорили, что "Зенит" сильнее и выше уровнем, чем "Динамо". Вы с ними уже сыграли. До сих пор так считаете? "Зенит" стал еще сильнее. Нам надо еще много работать, чтобы достичь их уровня.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" имеет на своем счету 10 баллов. Бело-голубые пребывают на третьем месте в турнирной таблице. В активе петербургского "Зенита" семь очков. Команда с берегов Невы идет седьмой.
В нынешнем сезоне чемпионата России московское "Динамо" и петербургский "Зенит" уже сталкивались в очном матче. Это произошло 6 августа. Столичные победили сине-бело-голубых со счетом 3:2.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: "Динамо" надо еще много работать, чтобы достичь уровня "Зенита"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка сопоставил уровень своей команды с петербургским "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"