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Вендел – о победе над "Спартаком": во всех эпизодах игры "Зенит" имел преимущество

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Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прокомментировал победу сине-бело-голубых над московским "Спартаком" (3:1) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Эта игра была важна для нас, принципиальный матч. Во всех эпизодах игры "Зенит" имел преимущество. На протяжении всей недели мы упорно работали. Было ли тяжело, когда "Спартак" отыгрался? Мы все понимали, в таком матче побеждает тот, кто меньше ошибается, — передает слова Вендела "Матч ТВ".

Сегодня, 20 августа 2023 года, московский "Спартак" дома сыграл с петербургским "Зенитом" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу сине-бело-голубых. Главным героем встречи стал полузащитник гостей Вендел. Бразильский футболист записал в собственный актив дубль.

После пяти матчей чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" имеет на своем счету десять баллов, а московский "Спартак" – девять турнирных очков.


Вендел Зенит Спартак
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