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Ташуев — о матче "Спартак" — "Зенит": это была дуэль тренеров, Семак сыграл более прагматично

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Российский специалист Сергей Ташуев высказался после победы "Зенита" над "Спартаком" (3:1) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: RT
"Это была дуэль тренеров, и Семак сыграл более прагматично и использовал сильные качества своих футболистов, в частности, Вендела", — сказал Ташуев.

"Зенит", не слишком удачно начавший сезон, набрал после пяти туров 10 очков и располагается в турнирной таблице на четвёртом месте. На первом месте идёт "Краснодар" с 13-ю очками, столько же у "Урала", занимающего второе место.

Источник: "Газета.Ru".


Ташуев Зенит Абаскаль Семак Спартак
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