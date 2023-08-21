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Жуков — о поражении "Спартака" от "Зенита": непонятно, что делает Абаскаль. Клуб не готов бороться за чемпионство

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Первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "Спартака" Александр Жуков высказался о команде после поражения от "Зенита" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Спартак" в каждом матче удивляет своими перестановками состава, непонятно, что делает Абаскаль. Тренер в каждом матче тасует половину состава — так нельзя играть... Конечно, такой "Спартак" не готов бороться за чемпионство. В обороне надо кардинально улучшать игру", — сказал Жуков.

"Спартак" в пяти матчах чемпионата России на старте сезона пропустил 10 мячей и занимает третье место с конца по этому показателю среди всех команд лиги. Также клуб делит первое место с ЦСКА и "Крыльями Советов" (12) по числу забитых мячей. В следующем туре красно-белые сыграют дома с "Ахматом" (26 августа), а затем встретятся в Кубке России с "Динамо" (29 августа).

Источник: Metaratings.


Жуков Спартак Абаскаль Зенит
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