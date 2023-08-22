Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Божович: "Зенит" без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Черногорский специалист Миодраг Божович считает, что "Зенит" вновь станет чемпионом России в нынешнем сезоне.
Фото: СЭ
"Думаю, "Зенит" без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать", — сказал Божович.

Нынешний сезон "Зенит" начал с одной победы, ничьей и поражения. Однако затем команда одержала в чемпионате России две победы над "Факелом" (2:0) и "Спартаком" (3:1), поднявшись на четвёртую строчку турнирной таблицы. Теперь отставание команды Сергея Семака от первого места составляет лишь три очка.

Источник: Metaratings.


Божович Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится