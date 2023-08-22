"Думаю, "Зенит" без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать", — сказал Божович.
Нынешний сезон "Зенит" начал с одной победы, ничьей и поражения. Однако затем команда одержала в чемпионате России две победы над "Факелом" (2:0) и "Спартаком" (3:1), поднявшись на четвёртую строчку турнирной таблицы. Теперь отставание команды Сергея Семака от первого места составляет лишь три очка.
Источник: Metaratings.
Божович: "Зенит" без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать
Черногорский специалист Миодраг Божович считает, что "Зенит" вновь станет чемпионом России в нынешнем сезоне.
Фото: СЭ