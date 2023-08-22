"Сколько голов Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ? Десятку минимум. Какой бы ни был Дзюба эпатажный, все равно он большой футболист", — сказал Терехин.
Последние два матча 35-летний Дзюба пропустил из-за травмы. Всего в нынешнем сезоне у футболиста один гол в четырёх встречах. Соглашение между Дзюбой и "Локомотивом" рассчитано до конца сезона. Отметим, что сегодня, 22 августа, Дзюба празднует своё 35-летие.
Источник: "Спорт уик-энд".
Терехин: Дзюба в этом сезоне РПЛ забьет не менее 10 голов. Это большой футболист
Бывший российский футболист Олег Терехин считает, что нападающий "Локомотива" Артём Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ забьёт не менее 10 голов.
Фото: "Чемпионат"