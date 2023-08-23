Как сообщает источник, нападающий "Крыльев Советов" Писарский продолжает восстановление после травмы голеностопа. Российский футболист уже пропустил старт сезона. Ожидается, что он не сыграет в трех ближайших матчах самарчан и вернется в общую группу команды лишь после паузы на игры сборных.
Ранее стало известно о том, что 27-летний нападающий Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. При этом футболист "Крыльев Советов" не пострадал.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": нападающий Писарский пропустит еще минимум три матча "Крыльев Советов"
Стало известно, когда нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский вернется в общую группу команды.
Фото: "Чемпионат"