– Галлюцинации, – лаконично ответил Медведев для РИА Новости.
Накануне в бразильских СМИ появилась информация о том, что "Зенит" готов предложить "Фламенго" 25 млн евро за форварда Педро Абреу. Издание UOL отметило, что клуб из Рио-де-Жанейро сделает все возможное, чтобы оставить 26-летнего бразильца в команде даже в случае получения выгодного предложения из России.
Отмечалось, что "Зенит" и "Фламенго" не вступали в переговоры. Педро также входит в сферу интересов саудовских клубов. В прошлом сезоне Педро Абреу с 27 голами стал лучшим бомбардиром бразильской команды. Его контракт действует до декабря 2027 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 22 млн евро.
Медведев – об интересе "Зенита" к нападающему "Фламенго" Педро: галлюцинации
Глава правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе "сине-бело-голубых" к форварду "Фламенго" Педро Абреу.
Фото: ПФК ЦСКА