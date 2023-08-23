– Да, к Диего есть интерес. Но он очень хорош в "Динамо и не думаю, что Диего уйдет из "Динамо". Он и его семья очень хорошо адаптировались как в Москве, так и в клубе, – цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что "Дженоа" предлагает московскому "Динамо" 2 млн евро за защитника Диего Лаксальта. Отмечалось, что, помимо 2 млн евро, клуб из Генуи согласен включить в контракт бонусы за различные достижения. Журналист Николо Скира в соцсетях написал, что 30-летний уругваец близок к возвращению в "Дженоа", цвета которого защищал с 2015 по 2018 годы. Позднее спортивный директор "Дженоа" Марко Оттолини опроверг информацию об интересе генуэзского клуба к Лаксальту.
Лаксальт перешел в "Динамо" из "Милана" летом 2021 года. Сумма трансфера полузащитника сборной Уругвая составила 3,5 млн евро. Трудовой договор защитника с "бело-голубыми" рассчитан до конца сезона-2023/24. Текущая рыночная стоимость Лаксальта оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.
Агент Лаксальта: к Диего есть интерес, но не думаю, что он уйдет из "Динамо"
Ариэль Красоуски, агент защитника "Динамо" Диего Лаксальта, подтвердил интерес со стороны европейских клубов к своему клиенту.
Фото: ФК "Динамо"