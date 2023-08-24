– Разочарования от "Спартака" нет. "Зенит" порадовал, он был на голову сильнее. Если бы не пенальти, счет мог быть и 3:0, и 4:0. Всегда говорил о том, что без Вендела и с ним – это разные команды. Связка Вендел – Клаудиньо – Сантос на фланге просто разорвала соперника, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
20 августа Вендел был признан лучшим футболистом центральной игры минувшего тура между "Спартаком" и "Зенитом" (1:3). 25-летний полузащитник "сине-бело-голубых" забил два мяча в ворота голкипера москвичей Ильи Свинова и обеспечил своей команде победу. Благодаря этому результату действующие чемпионы страны набрали 10 очков и обошли "Спартак" в таблице РПЛ, поднявшись на 4-е место. "Красно-белые" потерпели второе поражение подряд и опустились на шестую позицию в чемпионате.
Широков – о матче "Спартак" – "Зенит": если бы не пенальти, счет мог быть и 3:0, и 4:0
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков, ныне занимающий пост гендиректора "Сатурна", поделился мыслями по поводу победы "сине-бело-голубых" в центральном матче 5-го тура РПЛ над "Спартаком" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"