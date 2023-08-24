"Фернандес предал ЦСКА, когда перешёл в "Зенит"? Вы для себя создаете кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги — это приоритет", — сказал Широков.
32-летний Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем он выступал за бразильский "Интернасьонал", а летом 2023 года вернулся в Россию, подписав контракт по схеме "1+1" с "Зенитом". За новую команду защитник успел принять участие в шести матчах.
Широков играл с Фернандесом за ЦСКА в 2016 году.
Источник: "РБ Спорт".
Широков — о Фернандесе в "Зените": для иностранца такой переходе реален, для них важны только деньги
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о переходе экс-защитника команды Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА