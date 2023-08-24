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Широков — о Фернандесе в "Зените": для иностранца такой переходе реален, для них важны только деньги

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Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о переходе экс-защитника команды Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
"Фернандес предал ЦСКА, когда перешёл в "Зенит"? Вы для себя создаете кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги — это приоритет", — сказал Широков.

32-летний Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем он выступал за бразильский "Интернасьонал", а летом 2023 года вернулся в Россию, подписав контракт по схеме "1+1" с "Зенитом". За новую команду защитник успел принять участие в шести матчах.

Широков играл с Фернандесом за ЦСКА в 2016 году.

Источник: "РБ Спорт".


ЦСКА Зенит Широков Фернандес
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