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Агент Барбоза: Педро хочет играть в России. Если "Зенит" договорится, он станет большим усилением

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Агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе нападающего "Фламенго" Педро в "Зенит".
Фото: Getty Images
"Мы знаем, что футболист хочет играть в России, этот факт будет играть большую роль. Если "Зенит" сможет договориться с "Фламенго", Педро станет большим усилением для команды", — сказал Барбоза.

Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" ведёт переговоры с "Фламенго" по покупке участника чемпионата мира 2022 года в составе сборной Бразилии. Позднее генеральный директор российского клуба Давид Нерес назвал эту информацию "галлюцинациями".

26-летний Педро играет за "Фламенго" с января 2020 года, когда перешёл из "Фиорентины" на правах аренды. Спустя год бразильский клуб выкупил футболиста за 14 миллионов евро. Всего в составе "Фламенго" Педро в 196 матчах забил 94 гола и отдал 23 результативные передачи.

Источник: РИА Новости.


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