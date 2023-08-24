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"СЭ": "Удинезе" сделал предложение "Динамо" по Сазонову

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Защитник "Динамо" Саба Сазонов попал в сферу интересов итальянского "Удинезе", который уже сделал предложение по грузинскому защитнику.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям источника, за переход 21-летнего футболиста "Удинезе" предлагает два миллиона евро. Также подписать Сазонова хотят загребское "Динамо" и "Лион".

Сазонов оказался в "Динамо" в 2021 году, когда покинул академию "Зенита". В прошлом году спортсмен, не дождавшись предложения от сборной России, принял решение выступать за сборную Грузии.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Сазонов Динамо Удинезе Российские трансферы Серия А
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