– Не смущает ли присутствие в расширенном составе сборной России сразу 4 защитников "Спартака", несмотря на проблемы "красно-белых" в обороне? Наверное, сейчас трудно найти кого-то лучше, чем эти защитники. Иначе вызывались бы другие. Кроме Джикии, все они молодые. Есть надежда, что ребята еще будут расти, потому что задатки у них хорошие, – приводит слова Кечинова "Евро.Футбол.Ру".
24 августа тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным обнародовал расширенный список игроков, вызванных для участия в сентябрьском учебно-тренировочном сборе. В нем наибольшее представительство получили московские клубы "Спартак" и "Локомотив", от которых вызвано по 6 представителей.
При этом "красно-белые", пропустившие 10 голов в последних трех матчах, делегируют сразу четырех защитников: Даниила Хлусевича, Георгия Джикию, Руслана Литвинова и Даниила Денисова. Из "Динамо" и "Краснодара" вызваны по 4 игрока. "Зенит", "Урал" и ЦСКА будут представлены тремя спортсменами. УТС запланирован с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске.
Кечинов: в сборную России сейчас трудно найти кого-то лучше, чем защитники "Спартака"
Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов ответил на вопрос, не смущает ли его большое представительство защитников "красно-белых" в расширенном составе сборной России на сентябрь.
Фото: ФК "Спартак"