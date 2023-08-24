– У клуба должен быть горизонт планирования. Лука Каттани вовремя продлевал российских игроков, не дожидаясь того периода, когда остается год до окончания контракта, и часто некоторые агенты начинают выкручивать руки. Так он вовремя продлил Денисова, Литвинова, Игнатова и заключал контракты на 5 и 5,5 лет, а не на три года, как это любят делать агенты и клубы с конвейерной историей подписания игроков. В противном случае уже через год "Спартак" мог бы потерять многих русских. Либо пришлось бы снова садиться за переговоры, опять платить агентские, подписные и подъемные, – цитирует Салихову Sport24.
24 августа тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным обнародовал расширенный список игроков, вызванных для участия в сентябрьском учебно-тренировочном сборе. В нем наибольшее представительство получили московские клубы "Спартак" и "Локомотив", от которых вызвано по 6 представителей.
При этом "красно-белые", пропустившие 10 голов в последних трех матчах, делегируют сразу четырех защитников: Даниила Хлусевича, Георгия Джикию, Руслана Литвинова и Даниила Денисова. Из "Динамо" и "Краснодара" вызваны по 4 игрока. "Зенит", "Урал" и ЦСКА будут представлены тремя спортсменами. УТС запланирован с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске.
Зарема Салихова заявила, что попадание шести спартаковцев в сборную – плоды стратегии бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.
Салихова: Каттани не заключал контракты на 3 года, как делают агенты и клубы с конвейерной историей подписания игроков
Зарема Салихова, спутница бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, объяснила стратегию экс-спортивного директора "красно-белых" Луки Каттани в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"