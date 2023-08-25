"У Карраскаля были проблемы с тренером? Я не могу однозначно сказать, я не был свидетелем их взаимоотношений. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Ничего страшного, это рабочий процесс", — сказал Попов.
Напомним, ранее появилась информация, что колумбийский футболист, который ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне из-за травмы, перейдёт в другую московскую команду. Ей станет "Динамо", которое, по сообщениям СМИ, уже согласовало условия контракт не только с ЦСКА, но и с самим игроком.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Попов — об уходе Карраскаля в "Динамо": конфликт с Федотовым? Не знаю, но дыма без огня не бывает
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника команды Хорхе Карраскаль в "Динамо".
Фото: ФК "Уфа"