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Попов — об уходе Карраскаля в "Динамо": конфликт с Федотовым? Не знаю, но дыма без огня не бывает

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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника команды Хорхе Карраскаль в "Динамо".
Фото: ФК "Уфа"
"У Карраскаля были проблемы с тренером? Я не могу однозначно сказать, я не был свидетелем их взаимоотношений. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Ничего страшного, это рабочий процесс", — сказал Попов.

Напомним, ранее появилась информация, что колумбийский футболист, который ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне из-за травмы, перейдёт в другую московскую команду. Ей станет "Динамо", которое, по сообщениям СМИ, уже согласовало условия контракт не только с ЦСКА, но и с самим игроком.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Попов ЦСКА Карраскаль Федотов Динамо Российские трансферы
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