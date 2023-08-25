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В Египте заявили, что готовы провести матч со сборной России, но не в этом году

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Член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми высказался о возможном товарищеском матче между сборной его страны и России.
Фото: Getty Images
"Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России в будущем, но не в этом году. Этой осенью у нас уже утвержден график игр", — сказал Эль Коми.

Напомним, в последний раз сборные России и Египта встречались на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. Та встреча закончилась победой команды Станислава Черчесова со счётом 3:1. Отметим, что она прошла на групповом этапе. С тех пор ни Россия, ни Египет, на чемпионатах мира не участвовали.

Источник: Sport24.


Сборная Египта Сборная России
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