"Незакрытые истории не хочу комментировать, ни фамилии, ни название клубов, ни условия... Как закроется трансферное окно, будет ясно: какие были предложения, что было принято и нет", — сказал Малышев.
26-летний Николсон выступает за "Спартак" с января 2022 года. В нынешнем сезоне ямайский футболист ещё не выходил на поле. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
В нынешнем сезоне "Спартак" идёт на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: Sport24.
Малышев: предложение по Николсону? Как закроется трансферное окно, будет ясно: какие были предложения
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев не стал отвечать на вопрос о возможном предложении по трансферу нападающего команды Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"