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Гаджиев: Дзюба ближе к середине сезона расцветет и все будет нормально

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"
"Начало сезона получилось не самым ударным от Артема, но тут еще травма вмешалась... Думаю, ближе к середине сезона расцветет и все будет нормально. Он большой мастер своего дела", — сказал Гаджиев.

В нынешнем сезоне Дзюба, который 22 августа отметил своё 35-летие, забил гол и отдал результативную передачу в пяти встречах. Его соглашение с "Локомотивом" рассчитано до конца нынешнего сезона. Он выступает за команду с февраля 2023 года.

Источник: "РБ Спорт".


Гаджиев Дзюба Локомотив
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