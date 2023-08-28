"Начало сезона получилось не самым ударным от Артема, но тут еще травма вмешалась... Думаю, ближе к середине сезона расцветет и все будет нормально. Он большой мастер своего дела", — сказал Гаджиев.
В нынешнем сезоне Дзюба, который 22 августа отметил своё 35-летие, забил гол и отдал результативную передачу в пяти встречах. Его соглашение с "Локомотивом" рассчитано до конца нынешнего сезона. Он выступает за команду с февраля 2023 года.
Источник: "РБ Спорт".
Гаджиев: Дзюба ближе к середине сезона расцветет и все будет нормально
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"