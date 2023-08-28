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"Мутко Против": футболисты "Зенита", вышедшие на матч со "Спартаком", получили по 100 тысяч долларов каждый

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Щедрые премиальные получили футболисты "Зенита", вышедшие на поле в матче 5-го тура со "Спартаком" (3:1). Каждый из игроков получил по 100 тысяч долларов.
Фото: РБК
По сведениям источника, не обделили и запасных футболистов, однако они получили примерно по 50 тысяч долларов. Та принципиальная победа позволила "Зениту" набрать три очка во втором туре кряду. В 6-м туре "Зенит" обыграл "Урал" (4:0) и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

Напомним, "Зенит" — действующий чемпион России. Он побеждал на турнире последние пять раз.

Источник: телеграм-канал "Мутко Против".


Зенит Спартак
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