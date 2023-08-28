Как утверждает источник, 36-летний голкипер продолжит карьеру в составе дебютанта Российской Премьер-Лиги. Детали трудового договора между сторонами не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Джанаев может стать игроком азербайджанского клуба "Араз-Нахчыван". На протяжении карьеры Джанаев защищал ворота "Сочи", "Спартака", грозненского "Терека", "Ростова" и казанского "Рубина". В июне уроженец Владикавказа покинул "Сочи" по истечении срока действия контракта и с 1 июля текущего года находился на рынке свободных агентов.
В прошедшем сезоне голкипер принял участие в 11 матчах за южан в РПЛ и Кубке страны, пропустив 23 гола. В послужном списке Джанаева 3 игры в воротах сборной России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": экс-вратарь "Спартака" Джанаев подписал контракт с "Балтикой"
Бывший вратарь "Сочи" и "Спартака" Сослан Джанаев заключил соглашение с калининградской "Балтикой".
Фото: ФК "Сочи"