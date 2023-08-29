— Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка, — передает слова Конате Sport24.
25-летний Мохамед Конате с 2021 года выступает за грозненский "Ахмат". Его действующий трудовой договор с клубом из Чечни рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в два миллиона евро.
В нынешнем сезоне Конате принял участие в восьми матчах грозненского "Ахмата" и забил два мяча.
Конате – о зарплате в "Ахмате": просто конфетка
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате рассказал о том, как обстоят дела с заработной платой в команде из Грозного.
Фото: "Чемпионат"