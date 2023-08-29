– Предложение "Нанта" по Дркушичу? На данный момент мы не рассматриваем уход Вани, – приводит слова Рубашко "РБ Спорт".
29 августа стало известно, что защитник "Сочи" Ваня Дркушич попал в сферу интересов французского "Нанта". По информации "РБ Спорт", клуб Лиги 1 сделал предложение "Сочи" по поводу перехода 23-летнего словенца. "Канарейки" настроены оформить сделку на этой неделе до закрытия трансферного окна в чемпионате Франции. Агент словенского защитника Младен Ратковица подтвердил "Чемпионату", что российский клуб получил официальное предложение от "Нанта".
Ранее сообщалось о переговорах по Дркушичу между "Сочи" и "Црвеной Звездой", однако клубам не удалось прийти к компромиссу по финансовым условиям. На старте текущего сезона Ваня забил единственный гол в 6 матчах РПЛ за "Сочи". Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Словенец перешел в российский клуб в январе 2022 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25.
Гендиректор "Сочи" – о предложении "Нанта": на данный момент мы не рассматриваем уход Дркушича
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что клуб получил предложение от "Нанта" по трансферу словенского защитника Вани Дркушича.
Фото: ФК "Сочи"