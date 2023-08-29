– Я очень рада, что в этом матче свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский. Они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев – настоящий лидер. Вновь проявился тот "Спартак", который радует голами, при этом более надежен в обороне. Я вновь увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать, – цитирует Салихову Metaratings.
29 августа "Спартак" одержал разгромную победу над "Динамо" в домашней игре 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России и прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась со счетом 4:1 (4:0) в пользу "красно-белых". Отметим, что хозяева быстро сняли все вопросы об исходе поединка, забив 4 безответных гола в стартовые 25 минут. Дубль оформил нападающий Александр Соболев, который впервые вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.
Сербский новичок "Спартака" Срджан Бабич забил гол в своем дебютном матче за новую команду. Четвертый мяч записал на свой счет полузащитник Антон Зиньковский, реализовавший выход один на один с вратарем "Динамо" Игорем Лещуком. На 65-й минуте камерунский полузащитник Муми Нгамале забил гол престижа за гостей.
После трех сыгранных туров "Спартак" набрал 9 очков и закрепился на верхней строчке в таблице квартета D. "Динамо" с 4 очками осталось на втором месте.
Зарема – о 4:1 с "Динамо": озверевший Соболев – настоящий лидер
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на разгромную победу "красно-белых" в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России над "Динамо" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"