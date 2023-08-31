"Клаудиньо точно останется в "Зените" до зимы. Сейчас уход игрока не обсуждается", — сказал Гарсия.
По ходу летнего трансферного окна сообщалось, что 26-летним футболистом интересуются клубы из Бразилии. Больше всего об интересе к Клаудиньо сообщалось со стороны "Фламенго", однако ни один из клубов не сумел удовлетворить требования "Зенита". У Клаудиньо контракт с российской командой до лета 2027 года.
Источник: Sport24.
Агент: Клаудиньо точно останется в "Зените" до зимы
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего "Зенита" Клаудиньо, рассказал, что футболист не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press