"Если будет конкретика, тогда поговорим. Играть в Европе — мечта? Мечта, но не в это трансферное окно. Дай бог, в следующее...
Меня будет сложно заменить? Незаменимых нет, тем более, в футболе", — сказал Тикнизян.
Ранее сообщалось, что 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, выступающий за сборную Армении, входит в сферу интересов немецкого "Вердера". Однако клубы не сошлись по цене за футболиста.
В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Тикнизян: игра в Европе — мечта, но не в это трансферное окно. Дай бог, в следующее
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян заявил, что не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"