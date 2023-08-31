"Если кого-то мы продадим, соответственно Изидора, то мы сможем купить. На сегодняшний день есть финансовые сложности. Шорт-лист кандидатов есть", — сказал Ульянов.
Ранее стало известно, что видеть Изидора в своей команде хотят в "Марселе". 23-летний Изидор в шести матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три года.
Источник: "Спорт-Экпресс".
Ульянов: если мы сможем продать Изидора, купим ему замену. На сегодняшний день у "Локомотива" есть финансовые сложности
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался на тему возможного ухода нападающего Вильсона Изидора.
Фото: Алексей Ерёмин / Матч ТВ