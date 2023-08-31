Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Ульянов: если мы сможем продать Изидора, купим ему замену. На сегодняшний день у "Локомотива" есть финансовые сложности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался на тему возможного ухода нападающего Вильсона Изидора.
Фото: Алексей Ерёмин / Матч ТВ
"Если кого-то мы продадим, соответственно Изидора, то мы сможем купить. На сегодняшний день есть финансовые сложности. Шорт-лист кандидатов есть", — сказал Ульянов.

Ранее стало известно, что видеть Изидора в своей команде хотят в "Марселе". 23-летний Изидор в шести матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три года.

Источник: "Спорт-Экпресс".


Изидор Ульянов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится