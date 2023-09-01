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В "Торино" опровергли заинтересованность в подписании Руслана Литвинова

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Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику "Спартака" Руслану Литвинову.
Фото: ФК "Спартак"
"Правда ли, что "Торино" интересовался Русланом Литвиновым? Нет, я не могу это подтвердить", — сказал Ваньяти.

22-летний Литвинов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в пять миллионов евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Литвинов Спартак Торино Серия А Российские трансферы
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