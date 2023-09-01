По сведениям источника, каирский клуб также рассматривает других футболистов, но вариант с Конате является для него предпочтительным.
25-летний Конате выступает за "Ахмат" с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий Буркина-Фасо в девяти встречах во всех турнирах забил три гола. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: Sport24.
Sport24: форвард "Ахмата" Конате может продолжить карьеру в египетском "Аль-Ахли"
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате попал в сферу интересов египетского клуба "Аль-Ахли".
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press