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Sport24: форвард "Ахмата" Конате может продолжить карьеру в египетском "Аль-Ахли"

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Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате попал в сферу интересов египетского клуба "Аль-Ахли".
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
По сведениям источника, каирский клуб также рассматривает других футболистов, но вариант с Конате является для него предпочтительным.

25-летний Конате выступает за "Ахмат" с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий Буркина-Фасо в девяти встречах во всех турнирах забил три гола. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: Sport24.


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