Как утверждает источник, Изидор не перейдет в "Марсель", так как клуб Лиги 1 отказался от варианта с трансфером 23-летнего француза. В прошлом месяце сообщалось, что "железнодорожники" согласовали с "Марселем" все условия сделки, и Изидор готовится к вылету во Францию.
Ранее издание L'Equipe сообщало, что форвард "Локомотива" Вильсон Изидор может стать игроком "Метца". Французская сторона изучает вариант аренды 23-летнего уроженца Ренна и возможностью дальнейшего выкупа.
Вильсон перешел в "Локомотив" из "Монако" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Изидор появился на поле в четырех матчах "железнодорожников" в чемпионате России, отличившись забитым голом. Контракт "красно-зеленых" с французом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 3 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: "Марсель" отказался от трансфера нападающего "Локомотива" Изидора
Бронзовый призер чемпионата Франции "Марсель" отказался от идеи подписания контракта с форвардом "Локомотива" Вильсоном Изидором.
Фото: ФК "Локомотив"