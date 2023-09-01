Как утверждает источник, 23-летнему французу осталось пройти медосмотр для завершения сделки по переходу из "Локомотива" в "Метц". В случае успешного медицинского обследования Изидор станет футболистом клуба Лиги 1.
Ранее L'Equipe сообщило о том, что форвард "Локомотива" Вильсон Изидор может стать игроком "Метца". Французский клуб рассматривал вариант с арендой 23-летнего уроженца Ренна и возможностью дальнейшего выкупа.
Вильсон перешел в "Локомотив" из "Монако" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Изидор появился на поле в четырех матчах "железнодорожников" в чемпионате России, отличившись забитым голом. Контракт "красно-зеленых" с французом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 3 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": форвард "Локомотива" Изидор в шаге от перехода в "Метц"
Московский "Локомотив" и французский "Метц" согласовали аренду нападающего "железнодорожников" Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Локомотив"