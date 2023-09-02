– Кейта все сделал сам. Переход в "Эспаньол" был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого. Не знаю никаких подробностей, — цитирует Пасторелло Sport24.
Ранее стало известно о том, что испанский "Эспаньол" арендовал у московского "Спартака" нападающего Кейта Бальде. Сенегальский футболист будет выступать в команде из Барселоны до лета 2024 года. Отметим, что каталонская команда не имеет возможности выкупить форварда красно-белых.
Действующий контракт Бальде с московским "Спартаком" рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,50 млн евро.
Агент: я был абсолютно против перехода Бальде в "Эспаньол"
Федерико Пасторелло, агент нападающего Кейта Бальде, высказался о переходе своего клиента из московского "Спартака" в испанский "Эспаньол".
Фото: ФК "Спартак"