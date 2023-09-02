– "Зенит" интересовался Экитике? Ложные слухи не комментируем, — приводит слова Медведева "Спорт День За Днем".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в текущее трансферное окно петербургский "Зенит" хотел бы подписать нападающего французского "ПСЖ" Уго Экитике. По слухам, сине-бело-голубые предлагали парижанам 40 миллионов евро за переход форварда.
21-летний Экитике имеет действующее соглашение с французским "ПСЖ" до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 20 миллионов евро.
В "Зените" опровергли слухи об интересе к нападающему "ПСЖ" Экитике
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в нападающем французского "ПСЖ" Уго Экитике.
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