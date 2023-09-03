– У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу. Я, признаюсь, сильно удивлен. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Литвинов – единственный футболист в этом "Спартаке", который может отдать среднюю или длинную передачу на 20–30 метров. Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт... То же самое могу сказать и про Пруцева, который дает объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади, – приводит слова Титова "СЭ".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Титов: у меня много вопросов по составу "Спартака". Вновь в старте оказались футболисты, которые не попали в игру
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов признался, что у него есть много вопросов к главному тренеру "красно-белых" Гильермо Абаскалю по поводу выбора стартового состава на матч 7-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"