"Я впервые в жизни столкнулся с тем, что в профессиональной команде приходилось объяснять, что отобрав мяч ты должен разбежаться, а потеряв — скомпоноваться. Это база, ты рассказываешь это детям. А здесь, ты отбираешь мяч, и все бегут к игроку с мячом. Я много с этим боролся, футболисты должны видеть зоны, пространство, они должны открывать пространство партнёрам. Это и есть мозги", — сказал Гуренко.
50-летний Гуренко работал в российской команде с июня по август 2023 года. Под его руководством "Уфа" провела восемь матчей, одержав две победы, трижды сыграв вничью и трижды проиграв. Сейчас специалист находится без работы. "Уфа" стала для него первым самостоятельным опытом работы в России.
Без Гуренко "Уфа" проиграла брянскому "Динамо" (0:1) и продолжает находиться в нижней части таблицы Второй лиги с шестью очками. У брянского "Динамо", которое лидирует, 14 очков.
Источник: блог "Короче: Футбол" на Sports.ru.
Гуренко — об "Уфе": впервые в жизни столкнулся с тем, что пришлось объяснять базовые вещи
Бывший главный тренер "Уфы" Сергей Гуренко рассказал, с какими трудностями он столкнулся будучи главным тренером башкортостанского клуба.
Фото: ФК "Уфа"