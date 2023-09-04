"Это мои слова, не Соболева. Я с Соболевым просто после матча разговаривал, он расстроен... Соболев вообще ни при чем. Его туда вставлять даже не надо... Надо опровержение дать или как-то развернуть. Соболев ничего не сказал по поводу Абаскаля", — сказал Шикунов.
Ранее в сети появилась реплика Шикунова, в которой он рассказал про беседу с форвардом красно-белых после игры с "Краснодаром" (0:2) в 7-м туре чемпионата России. В ней была использована критика в адрес Абаскаля, которая была приписана Соболеву. Позднее Соболев заявил, что не говорил подобного.
Источник: Metaratings.
Шикунов — о критике Абаскаля: Соболев ничего не говорил, это мои слова
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев не говорил плохих слов в адрес главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"