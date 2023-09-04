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Шикунов — о критике Абаскаля: Соболев ничего не говорил, это мои слова

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Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев не говорил плохих слов в адрес главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
"Это мои слова, не Соболева. Я с Соболевым просто после матча разговаривал, он расстроен... Соболев вообще ни при чем. Его туда вставлять даже не надо... Надо опровержение дать или как-то развернуть. Соболев ничего не сказал по поводу Абаскаля", — сказал Шикунов.

Ранее в сети появилась реплика Шикунова, в которой он рассказал про беседу с форвардом красно-белых после игры с "Краснодаром" (0:2) в 7-м туре чемпионата России. В ней была использована критика в адрес Абаскаля, которая была приписана Соболеву. Позднее Соболев заявил, что не говорил подобного.

Источник: Metaratings.


Шикунов Абаскаль Соболев Спартак
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