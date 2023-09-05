"Я бы главным тренером "Спартака" поставил Юрана. Он бы навел порядок. Не понимаю, почему некоторые игроки выходят в стартовом составе", — сказал Лукоянов.
54-летний Юран в бытность игрока выступал за "Спартак" с 1995 по 1996, а также с 1999 по 2000 год. Сейчас специалист работает в нижегородской команде, которую возглавил весной 2023 года.
Источник: "РБ Спорт".
Хоккеист Лукоянов: я бы главным тренером "Спартака" поставил Юрана. Он бы навел порядок
Нападающий хоккейного "Ак Барса" Артём Лукоянов, являющийся болельщиком московского "Спартака", считает, что команде следует назначить на пост главного тренера Сергея Юрана. Ныне специалист работает в "Пари НН".
Фото: ХК "Ак Барс"