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Хоккеист Лукоянов: я бы главным тренером "Спартака" поставил Юрана. Он бы навел порядок

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Нападающий хоккейного "Ак Барса" Артём Лукоянов, являющийся болельщиком московского "Спартака", считает, что команде следует назначить на пост главного тренера Сергея Юрана. Ныне специалист работает в "Пари НН".
Фото: ХК "Ак Барс"
"Я бы главным тренером "Спартака" поставил Юрана. Он бы навел порядок. Не понимаю, почему некоторые игроки выходят в стартовом составе", — сказал Лукоянов.

54-летний Юран в бытность игрока выступал за "Спартак" с 1995 по 1996, а также с 1999 по 2000 год. Сейчас специалист работает в нижегородской команде, которую возглавил весной 2023 года.

Источник: "РБ Спорт".


Юран Спартак Пари НН
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