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Живоглядов: главная крутость Юрана — харизма

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Защитник "Пари НН" Дмитрий Живоглядов высказался о главном тренере команды Сергее Юране.
Фото: ФК "Пари НН"
"Главная крутость Юрана? Харизма, это главное. Если брать футбольные знания — он сам играл на высоком уровне, эти моменты Сергей Николаевич нам и передает", — сказал Живоглядов.

Напомним, Юран возглавил нижегородскую команду по ходу прошлого сезона, сохранив с ней место в Российской Премьер-Лиге. Сейчас "Пари НН" занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 10 очков. Чемпионат России был приостановлен на международную паузу, следующий матч команда Юрана проведёт 15 сентября с московским "Динамо" на выезде.

Источник: "Матч ТВ".


Живоглядов Пари НН Юран
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