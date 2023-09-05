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Кордоба — о вызове в сборную Колумбии: очень счастлив, тем более, что "Краснодар" идет первым

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал свой вызов в сборную Колумбии.
Фото: "Чемпионат"
"Конечно, же я очень счастлив. Еду в сборную после победы, а "Краснодар" идет на первой строчке. Я поеду туда, увижусь со своей семьей и надеюсь, что сыграю", — сказал Кордоба.

30-летний Кордоба ещё ни разу не выходил на поле в матчах за основную сборную Колумбии, на его счету 11 матчей за Колумбию U20 и шесть голов. В нынешнем сезоне за "Краснодар" спортсмен в 10 матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его соглашение с российской командой рассчитано ещё на два года.

Источник: "Чемпионат".


Кордоба Краснодар Сборная Колумбии
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