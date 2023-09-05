Ташуев – о возможном назначении в "Факел": пока никаких предложений нет

Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев сказал о том, что он не общался с руководителями воронежского "Факела", которые сегодня расстались с Вадимом Евсеевым.

Фото: ФК "Ахмат"





Сегодня стало известно о том, что Вадим Евсеев покинул должность главного тренера "Факела", которую он занял в мае нынешнего года. В настоящее время воронежский клуб имеет на своем счету четыре балла. После семи туров чемпионата России "Факел" располагается на 15 месте в турнирной таблице.



Сергей Ташуев сейчас находится без работы. В августе текущего года он лишился должности наставника грозненского "Ахмата". — Если честно, я даже не в курсе был, узнал эту новость от вас. Со мной никто не связывался. Я сегодня колено оперирую, поэтому немного не до этого. Но, надеюсь, скоро буду в строю. Пока никаких предложений нет, — приводит слова Ташуева "Матч ТВ" Сегодня стало известно о том, что Вадим Евсеев покинул должность главного тренера "Факела", которую он занял в мае нынешнего года. В настоящее время воронежский клуб имеет на своем счету четыре балла. После семи туров чемпионата России "Факел" располагается на 15 месте в турнирной таблице.Сергей Ташуев сейчас находится без работы. В августе текущего года он лишился должности наставника грозненского "Ахмата".