– Решение Севикяна? Нет – и нет. Что мне сделать? Потеря ли это? Неизвестно. Прямо сейчас в основе он бы не играл. На смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира. Есть возможность, я ребят не осуждаю, – цитирует 54-летнего специалиста "Чемпионат".
После получения вызова на сентябрьский сбор национальной команды России 22-летний Севикян через пресс-службу "Пари НН" объявил о решении сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Армении. В пресс-службе Федерации футбола Армении сообщили, что уроженец Москвы может дебютировать за армянскую команду в октябре. В настоящее время идет процесс оформления документов.
В стартовавшем чемпионате России Севикян сыграл все 7 матчей за "Пари НН", забив 2 мяча. Поволжская команда выиграла две последние встречи РПЛ и поднялась из зоны вылета на 8-е место в таблице.
Во время сентябрьского международного окна сборная России проведет три контрольных матча. 7 и 11 сентября команда Валерия Карпина встретится с олимпийской сборной Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября в египетском городе Суэц. На 12 сентября запланирована товарищеская встреча с национальной командой Катара – участницей и страной-хозяйкой чемпионата мира-2022. Она пройдет на стадионе "Эль-Джануб", построенном специально к мундиалю.
Карпин – о Севикяне: на смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на ЧМ-2026
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на отказ полузащитника "Пари Нижний Новгород" Эдгара Севикяна отказаться от вызова в национальную команду ради выступления за Армению.
Фото: ФК "Пари НН"