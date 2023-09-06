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Агент Масоэро – Орещуку: я не собираюсь играть в эту игру

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Рикардо Алонсо Баррера, представитель экс-защитника "Пари Нижний Новгород" Лукаса Масоэро, ответил агенту Роману Орещуку, который заявил о готовности обсудить ситуацию.
Фото: ФК "Пари НН"
Ранее Баррера заявил, что главный тренер поволжской команды Сергей Юран и агент Роман Орещук являются "одной большой мафией".

– Я не собираюсь играть в эту игру. Масоэро больше не находится в "Пари НН", чего все они и добивались. Я больше не намерен общаться с Орещуком и продолжать говорить об этом клубе в целом, – цитирует Барреру Sport24.

31 августа гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале объявил об уходе 28-летнего центрального защитника из Аргентины Лукаса Масоэро. Латиноамериканский легионер выступал за волжан с 2021 года. За российский клуб Масоэро в 58 матчах отдал одну результативную передачу. Ранее футболист играл в Болгарии за "Локомотив" из Пловдива и в Аргентине за "Индепендьенте". После ухода из "Пари НН" аргентинец подписал контракт с румынским клубом "Университатя Клуж".


Нижний Новгород Орещук Юран Масоэро
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