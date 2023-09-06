– Агент рассказал, что Изидор плакал и умолял руководство клуба отпустить его? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб. Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было, – приводит слова Галактионова "СЭ".
23-летний форвард покинул расположение клуба без разрешения руководства для прохождения медосмотра в "Метце". Российский и французский клубы не договорились по финансовым условиям сделки, и "красно-зеленые" потребовали от Изидора прибыть в расположение московской команды. Футболист через агента уведомил "красно-зеленых" о нежелании возвращаться в Москву.
Ранее сообщалось о том, что "Локомотив" получил предложения по трансферу Изидора от клубов Лиги 1 "Метца" и "Марселя". Кроме того, отечественные СМИ информировали о переговорах между "железнодорожниками" с греческим "Олимпиакосом" и сербской "Црвеной Звездой", которые пока не пришли к компромиссу.
Изидор перешел в "Локомотив" в январе 2022 года из "Монако". По данным Transfermarkt, сумма сделки с монегасками составила 3,5 млн евро.
Галактионов – о ситуации с Изидором: бесплатно никто никого не отпустит
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о текущей ситуации с французским легионером команды Вильсоном Изидором.
Фото: ФК "Локомотив"