- Руководители, думаю, посчитали так: сейчас пауза, возможно, новый тренер за это время сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Асхабадзе и Котов держат руку на пульсе. Возможно, они не понимали, за счет чего тренерский штаб может исправить ситуацию. Боязнь усугубить ситуацию стала определяющим фактором этого решения, - передает слова Пятибратова "Чемпионат".
5 сентября официальный телеграм-канал воронежского "Факела" объявил об отставке главного тренера команды - 47-летнего российского специалиста Вадима Евсеева. В текущем сезоне в 10 матчах во всех турнирах воронежцы одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. Евсеев занял пост наставника "Факела" 1 мая 2023 года, сменив в этой должности 47-летнего Дмитрия Пятибратова.
Пятибратов: возможно, руководители "Факела" не понимали, за счет чего штаб Евсеева может исправить ситуацию
Экс-главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов высказал мнение о причинах увольнения с поста наставника воронежцев своего преемника на этой должности Вадима Евсеева.
Фото: РИА Новости