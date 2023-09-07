"Мы заслужили победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше", — сказал Эракович.
Отметим, что 22-летний спортсмен, представляющий Сербию, выступает за российский клуб с лета 2023 года, когда перешёл из "Црвены Звезды". Защитник подписал долгосрочный контракт, а его бывший клуб получит процент от следующей перепродажи. Напомним, что Эракович — участник чемпионата мира 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эракович: "Зенит" заслужил победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович считает, что его команда заслуживала победу в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре чемпионата России.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"