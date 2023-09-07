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Эракович: "Зенит" заслужил победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше

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Защитник "Зенита" Страхиня Эракович считает, что его команда заслуживала победу в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре чемпионата России.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Мы заслужили победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше", — сказал Эракович.

Отметим, что 22-летний спортсмен, представляющий Сербию, выступает за российский клуб с лета 2023 года, когда перешёл из "Црвены Звезды". Защитник подписал долгосрочный контракт, а его бывший клуб получит процент от следующей перепродажи. Напомним, что Эракович — участник чемпионата мира 2022 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Зенит ЦСКА Эракович
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